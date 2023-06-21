Минобороны начало заключать договоры на поставку продуктов для ВСУ по новой процедуре

Минобороны начало заключать договоры на поставку продуктов питания для ВСУ по новой процедуре, сообщает Укринформ.

Об этом говорится в сообщении министерства обороны Украины.

"Минобороны по результатам проведенных через систему Prozorro торгов 21 июня заключены первые три договора с компаниями-победителями на поставку продуктов для ВСУ в соответствии с Каталогом продуктов питания" , - говорится в сообщении.

Определены 19 победителей из 22. Еще по 16 победителям осуществляется подготовка договоров для их подписания, внесение депозитов на счет министерства, как того требует тендерная документация.

Еще по трем процедурам из общих 22 были отклонены все участники в связи с несоответствием их ценовым предложениям условия объявления. По ним объявлены повторные торги – эта информация освещена в системе Prozorro (по двум процедурам конечный срок подачи документов 22.06.2023, по третьему – до 27.06.2023).

Отметим, что в повторных процедурах закупки также принимают участие все желающие, а не только действующие участники. Поэтому Минобороны с целью расширения круга потенциальных участников и снижения цены на аукционе просит приобщаться всем желающим.

Также идет ряд судебных процессов, на которых рассматриваются иски отдельных участников торгов. Содержание заявлений разное, но в основном их суть заключается в претензиях к работе Коллегиального органа Минобороны по вопросам оборонных закупок.

При этом в целях максимального общественного контроля за процессом закупок Минобороны ввело в состав Коллегиального органа по вопросам оборонных закупок представителя Общественного Антикоррупционного совета при Минобороны.