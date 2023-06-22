Оккупанты заявили об обстреле Чонгарского моста

Оккупанты заявляют об обстреле моста на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара.﻿, сообщает Украинская правда.

Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов сообщил, что "ночью был нанесен удар по Чонгарскому мосту".

Коллаборант и гауляйтер оккупированной Херсонщины Владимир Сальдо заявил, что, "по предварительной оценке, использовались английские ракеты Storm Shadow". Кроме того, Сальдо разместил фото Чонгарского моста.

Российское издание Baza отметило, что несколько мостов на границе Крыма и Херсонской области (в том числе Чонгарский мост) повреждены якобы в результате обстрела со стороны Украины.

Стоит отметить, что расстояние от Чонгарского моста до контролируемой Украиной территории составляет 126 км.