В многоэтажке Киева произошел взрыв, разрушены квартиры

В Киеве произошел взрыв и возник пожар, предположительно, из-за утечки газа в 16-этажном жилом доме. Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

"Предварительно из-за утечки газа произошел взрыв в многоэтажном жилом доме двух этажах, возгорание на площади 150 м кв.

Пожар ликвидируется. Проводится поиск людей" , - сообщил Попко.

Спасатели сообщили﻿, что в 3:45 в Днепровском районе по ул. Малышко произошел взрыв в жилом доме, предварительно газа, на 7 этаже с последующим разрушением конструкций.

По оперативной информации, разрушено 5 квартир на 6, 7 и 8 этажах.

Удалось спасти 2 человека.

Продолжается тушение пожара на 7 и 8 этажах с помощью пожарной и специальной высотной техники, а также поиск пострадавших.

Кличко сообщил﻿, что "на данный момент два человека госпитализированы".

Позже Кличко сообщил, что чрезвычайники спасли 18 человек. По его словам, из всех неповрежденных жилищ людей эвакуировали.

По данным КГВА, по предварительной информации, в результате взрыва газа в 16-этажке разрушены 4 и повреждены 6 квартир.