В многоэтажке Киева произошел взрыв, разрушены квартиры
В Киеве произошел взрыв и возник пожар, предположительно, из-за утечки газа в 16-этажном жилом доме. Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.
"Предварительно из-за утечки газа произошел взрыв в многоэтажном жилом доме двух этажах, возгорание на площади 150 м кв.
Пожар ликвидируется. Проводится поиск людей", - сообщил Попко.
Спасатели сообщили, что в 3:45 в Днепровском районе по ул. Малышко произошел взрыв в жилом доме, предварительно газа, на 7 этаже с последующим разрушением конструкций.
По оперативной информации, разрушено 5 квартир на 6, 7 и 8 этажах.
Удалось спасти 2 человека.
Продолжается тушение пожара на 7 и 8 этажах с помощью пожарной и специальной высотной техники, а также поиск пострадавших.
Кличко сообщил, что "на данный момент два человека госпитализированы".
Позже Кличко сообщил, что чрезвычайники спасли 18 человек. По его словам, из всех неповрежденных жилищ людей эвакуировали.
По данным КГВА, по предварительной информации, в результате взрыва газа в 16-этажке разрушены 4 и повреждены 6 квартир.