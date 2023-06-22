Британская разведка: власти РФ попытались скрыть свои преступления

Кремль проводит новую информационную операцию, чтобы оправдать депортацию украинских детей во время войны﻿. Об этом говорится в сводке Министерства обороны Великобритании, сообщает Деловая столица.

Как отмечается, 20 июня российская Госдума проголосовала за создание парламентского комитета по расследованию "вероятных преступлений, якобы совершаемых украинским правительством в отношении несовершеннолетних на Донбассе с 2014 года".

Аналитики британской разведки считают, что Госдума почти наверняка реагирует на международное осуждение депортации Россией детей с оккупированной части Украины после полномасштабного вторжения.

Они также предполагают, что этот шаг "способствует информационным операциям России, превращая законодательство в оружие в попытке запутать нарратив вокруг собственных вопиющих действий".