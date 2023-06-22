Британская разведка: власти РФ попытались скрыть свои преступления
Кремль проводит новую информационную операцию, чтобы оправдать депортацию украинских детей во время войны. Об этом говорится в сводке Министерства обороны Великобритании, сообщает Деловая столица.
Как отмечается, 20 июня российская Госдума проголосовала за создание парламентского комитета по расследованию "вероятных преступлений, якобы совершаемых украинским правительством в отношении несовершеннолетних на Донбассе с 2014 года".
Аналитики британской разведки считают, что Госдума почти наверняка реагирует на международное осуждение депортации Россией детей с оккупированной части Украины после полномасштабного вторжения.
Они также предполагают, что этот шаг "способствует информационным операциям России, превращая законодательство в оружие в попытке запутать нарратив вокруг собственных вопиющих действий".
"Сообщение о правах детей, вероятно, является важной коммуникационной темой для Кремля, поскольку предполагаемая депортация детей стала основой ордера Международного уголовного суда на арест президента Путина, выданного в марте 2023 года", — отмечают в Минобороны.