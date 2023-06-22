У ВСУ есть успех на двух направлениях - Генштаб

Силы обороны имели частичный успех и закрепляются на двух направлениях: Ровнополь – Старомайорское Донецкой области и Белогоровка – Диброва Луганской и Донецкой областей. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

"На направлении Ровнополь - Старомайорское, имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы. Враг применяет резервы, пытается восстановить утраченное положение. При этом несет большие потери.

На Лиманском направлении Силы обороны Украины вели наступательные действия в направлении Белогоровка - Диброва, имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах" , - говорится в сообщении.

Генштаб сообщает, что Силы обороны продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском, Бердянском и Лиманском направлении.