Украинцы оценили эффективность Зеленского как верховного главнокомандующего

В начале июня 2023 года абсолютное большинство украинцев (86%) заявили, что президент Владимир Зеленский способен эффективно работать как верховный главнокомандующий и организовывать оборону страны. До войны так не считали.﻿ Об этом, со ссылкой на данные опроса КМИС, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как отмечают социологи, перед широкомасштабным вторжением всего треть украинцев считали, что Зеленский способен эффективно работать как верховный главнокомандующий. Причем между ноябрем 2021 года и январем 2022 уверенность в этом даже несколько снизилась.

Однако после широкомасштабного вторжения украинцы кардинально изменили свои взгляды.

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, восприятие способности Зеленского эффективно работать в качестве верховного главнокомандующего, демонстрирует сразу несколько важных тенденций в общественных настроениях.

Во-первых, подтверждается концепция "rally around the flag" ("сплочение вокруг флага") - сплочение населения вокруг лидера в очень тяжелых ситуациях, особенно во время войны.

"К середине февраля 2022 года была устойчивая тенденция к снижению доверия и одобрения деятельности Зеленского, однако после вторжения показатели резко выросли. Зеленский сейчас воспринимается украинцами "на своем месте" и является одним из символов сопротивления оккупантам" , - сказал он.

Во-вторых, самые высокие уровни доверия и одобрения среди населения сейчас у Зеленского и Валерия Залужного. При этом большинство украинцев верят, что политическое и военное руководство действуют слаженно как одна команда, добавил социолог.

"В-третьих, хотя общественное мнение важно, но по многим экспертным вопросам население может ошибаться. Очень часто политики даже на референдумы выносят вопросы, по которым идут дискуссии между экспертами ("президентско-парламентской или парламентско-президентской должна быть Украина", "какой парламент лучше для страны - однопалатный или двухпалатный" и т.д.). В этом случае украинцы сначала в основном не верили в Зеленского как главнокомандующего, однако после широкомасштабного вторжения кардинально изменили свои взгляды и сейчас после почти полутора лет войны сохраняют уверенность в нем" , - отметил Грушецкий.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос 26 мая - 5 июня 2023 года среди 1029 респондентов. Опрос не проводился на территории оккупированного Россией Крыма и Донбасса, а также с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.

Напомним, подавляющее большинство украинцев (73%) поддерживают обновление центральных властей на том или ином уровне после победы. В то же время, только 23% хотели бы изменить после победы президента.

По данным опроса Центра Разумкова, большинство украинцев (59%) назвали президента Владимира Зеленского политиком 2022 года. На втором месте с большим отрывом Валерий Залужный (10%).