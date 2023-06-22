Послы "Большой семерки" поддержали формулу мира Зеленского
Послы G7 поддержали формулу мира, предложенную в ноябре 2022 года президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пресс-служба послов стран "Группы семи" сообщила в Twitter, сообщает Деловая столица.
"Послы G7 встретились с председателем ОПУ Андреем Ермаком и подтвердили нашу поддержку усилий Владимира Зеленского по продвижению всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в соответствии с Уставом ООН. Также мы поддерживаем основные принципы, изложенные в его формуле мира", — отметили дипломаты.
"В то время, как мы поддерживаем устойчивость Украины против агрессии России, мы также ценим обязательства Украины по продолжению трансформационных реформ, которые укрепляют Украину, усиливают ее безопасность и помогают укрепить ее демократию и будущее", — добавили они.