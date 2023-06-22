У семьи одесского военкома имущество в Испании на миллионы – СМИ

Семья начальника одесского военкомата Евгения Борисова во время полномасштабной войны приобрела на испанском побережье недвижимости и автомобилей на миллионы долларов. Об этом свидетельствуют выписки из испанского реестра, хотя сам Борисов заявляет, что не в курсе, есть ли у его семьи недвижимость в Испании, сообщает Украинская правда.

Через два месяца после огласки информации, что у семьи Борисова появилась вилла в Испании за более чем 3 миллиона евро, у его жены - офисное помещение на главной улице Марбельи, а также несколько дорогих автомобилей, УП повторно взяла выписки из испанского реестра и на имение и на офисное помещение.

Выдержки свидетельствуют, что офис и вилла до сих пор записаны на семью Борисова.

Также журналисты УП заметили в Испании возле имения одесского военкома электрический мерседес В класса 2022 года. Стоимость такой машины стартует от 100 тысяч долларов. Зарегистрировано авто как и вилла на мать Борисова.

В нескольких километрах от коттеджного городка Сиера Бланка располагается центральный проспект Марбельи с самыми дорогими ресторанами, магазинами и пятизвездочными отелями. Именно там располагается офисное помещение, которое семья военного комиссара приобрела в начале 2023 года.

Кроме того, у одесского военкома уже в этом году появился еще один новый внедорожник Toyota Land Cruiser 2023-го года. Зарегистрировано авто на тещу Борисова.

Авто стоимостью около 100 тысяч долларов - это уже третье авто которое появилось в собственности семьи одесского военного комиссара за время большой войны. Общая стоимость такого автопарка составляет около полумиллиона долларов.

Борисов, который работает военкомом с 1996 года, в телефонном разговоре с УП сначала уверял, что его семья ничем в Испании не владеет, а после слов о выписках из местного реестра заявил, что его жена занимается там розничной торговлей и он не "влезает" в эти дела.

Также он заявил, что не в курсе, приобрели ли его родные недвижимость на испанском побережье. По его словам, жена должна была рассказать ему об этом позже, а сейчас занимается документацией.

Относительно машины тещи, Борисов заявил, что она продала старую машину и купила себе Land Cruiser.

Кроме того, за рулем одного из автомобилей семьи Борисова в Испании журналисты УП заметили родного брата водителя одесского военного комиссара.

Водитель Борисова в Одессе, сотрудник Одесского Областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Михаил Николаев.

В разговоре с УП Михаил Николаев заявил, что не знает, работает ли его брат Игорь на семью Борисова в Испании, также он заявил, что и сам не является водителем Борисова и не работает в одесском центре комплектования.

Николаев-старший также пытался заверить, что не знает, что его брат делает в Испании, но он может покинуть территорию страны, потому что является "инвалидом".

Игоря Николаева 2003 года рождения УП заметила за рулем автомобиля матери одесского военного комиссара. Он следил за автомобилем съемочной группы УП.

По данным источников УП в пограничной службе, Игорь Николаев получил загранпаспорт только в 2022 году уже во время полномасштабного вторжения. И уже дважды покидал страну. Впервые на четыре месяца, и второй раз - на 5.