Продажи автомобилей в ЕС с начала года увеличились на 18%

Продажи автомобилей в ЕС в мае выросли на 18,5%, по сравнению с тем же месяцем прошлого года. С начала года рост составил 18%.﻿ Об этом свидетельствуют данные Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA), сообщает Новое время.

Число новых легковых машин, зарегистрированных в странах ЕС (без учета Мальты, статистика по которой отсутствует), в прошлом месяце выросло до 938,95 тыс. по сравнению с 792,25 тыс. годом ранее.

Все крупнейшие рынки ЕС зафиксировали уверенный рост продаж: в Италии он составил 15,2%, во Франции — 14,8%, в Германии — 19,2%, в Испании — 8,3%.

Количество новых автомобилей в Европе (страны ЕС плюс Исландия, Норвегия, Швейцария и Великобритания) в мае повысилось на 18,2% - до 1 млн 121,644 тыс.

Продажи группы Volkswagen (включая Skoda, Audi, Seat, Porsche и др.) в Евросоюзе выросли на 19,5%, Mercedes-Benz — на 6,6%, Bayerische Motoren Werke AG — на 34,3%, Renault — на 35,9%.

Между тем Stellantis (объединенные Fiat Chrysler и PSA Group) сократила реализацию машин на 0,2%, южнокорейская Hyundai — на 0,1%, американская Ford Motor — на 4,2%.

Продажи японской Toyota выросли на 5,2%, в то время как Nissan — снизились на 7,5%.

Tesla в прошлом месяце продала на европейских рынках 21,927 тыс. электромобилей по сравнению с 957 машин за тот же месяц годом ранее.

В целом реализация электромобилей в регионе в мае выросла в 1,7 раза — до 129,847 тыс. Доля электромобилей на европейском рынке увеличилась до 13,8% по сравнению с 9,8% годом ранее.

Продажи автомобилей в Евросоюзе в январе-мае увеличились на 18% относительно аналогичного периода 2022 года (до 4,394 млн), в Европе в целом — на 17,4% (до 5,324 млн).