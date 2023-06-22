Украинские аграрии потеряют рынки, но продавать зерно по дешевке не будут - ЕБА

Украинские аграрии радикально сократят экспорт зерна в 2023/24 маркетинговом году: этому способствовали как внешние преграды, так и нежелание самих аграриев, которые сделали выводы из проблем 2022 года.﻿ Об этом заявил эксперт логистики, член Комитета по логистике Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА) Юрий Щуклин, сообщает Экономическая правда.

"Масса аграрных экспортных грузов из Украины в 2023/24 МГ сократится вдвое по сравнению с предыдущими годами" , - прогнозирует эксперт.

Он выделил три фактора, которые будут побуждать аграрных производителей ограничить экспорт зерновых в следующем сезоне. Это:

фактическая остановка "зернового коридора",

европейское эмбарго на украинскую агропродукцию,

адаптация агропроизводителей к экономическим шокам первого года войны.

"Производители больше не будут продавать в ноль или в минус. Аграрии, которые в прошлом году нахватались убытков, вышли из испытаний сильнее и мудрее. Они переосмыслили цели, задачи и стратегии бизнеса, и не допустят второго убыточного года подряд" , - подчеркнул эксперт.

По его словам, в 2022 году украинские аграрии вывозили зерно на экспорт любой ценой, потому что их подпирали следующий урожай, долги, выплата зарплат, спасение бизнеса и коллективов. Сейчас давления этих обстоятельств нет, кроме долгов, и то - они частично списывают их по форс-мажору.

Но производитель, который пережил 2022 год, сейчас может себе позволить не хотеть продавать урожай.

"Если прошлогодний сезон диктовала логистика, то следующий будет сезоном производителя. Никто не будет ехать в Констанцу втридорога, чтобы продать за копейки. Производитель сохранит урожай и может целый год ждать хорошую цену, и именно это будет определять и трейд, и логистику, - отметил Юрий Щуклин.

Эксперт также отметил, что в этом году аграрии пересмотрели севообороты в пользу нишевых культур, которые имеют другую логистику и временные рамки экспорта. Это исключит факторы ажиотажного спроса на перевозку зерновых грузов после завершения уборочной кампании, который регулярно формировался в прошлые годы и служил фактором удорожания логистики.

"Масса всего экспортного груза будет вдвое меньше, чем мы обычно вывозили. Поэтому не будет такого давления массы на ограниченную логистику, как в прошлые годы. Повышенный спрос на перевозки возникал, поскольку в июле-августе аграрии срочно вывозили пшеницу, чтобы освободить склады под кукурузу, половину которой потом стремились срочно вывезти до декабря" , - отметил эксперт.

По его словам, кукуруза с ее урожайностью до 120 ц/га давала наибольшую массу зернового груза для железной дороги. Но именно кукуруза и больше всего пострадала в 2022 году, потому что расходы на ее логистику вывели ее производство за пределы рентабельности.

Этой весной к логистическим проблемам добавились проблемы со сбытом кукурузы.

"Ее хотят купить, но ты не можешь ни за какие деньги доехать до покупателей: закрыт зерновой коридор, закрыта Европа. Хуже всего, чего достигли причастные к этому: наши производители потеряли финансовый смысл в выращивании некоторых культур. Кто в здравом уме будет производить то, что невозможно реализовать? Поэтому аграрии прибегли к севооборотам, в большинстве отказались от кукурузы и пошли в сторону подсолнечника, рапса, нишевых культур, которые можно реализовать с добавленной стоимостью" , - отметил эксперт.

В то же время он подытожил, что ряд логистических проблем украинского аграрного сектора в 2022-2023 годах приведет в долгосрочной перспективе к потере украинскими экспортерами аграрных рынков.

"Неработающий зерновой коридор и закрытые сухопутные границы - это данность, с которой производителей заставили примириться. Наши рынки, например Китай, Испания, страны Балтии, куда мы не доехали с нашей продукцией, очень быстро заняли другие: бразильские или польские фермеры. Они получили результат от эмбарго: их рынок стал больше, они спокойны, потому что имеют сбыт" , - подчеркнул эксперт.