Байден назвал Си "диктатором": что говорят в Госдепе

После того, как президент США Джо Байден назвал лидера Китая Си Цзиньпина "диктатором", в Госдепе заявили, что у стран есть определенные разногласия по некоторым вопросам.﻿ Об этом, со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Госдепа США Веданта Патела на брифинге, пишет Елизавета Драбкина, РБК-Украина.

По его словам, неудивительно, что у США и Китая есть разногласия по некоторым вопросам.

"И президент считает, что дипломатия, включая недавнюю поездку госсекретаря (в Китай - ред.), является ответственным способом урегулировать напряжение, решить ошибки, избежать просчетов. И все это в наших интересах" , - сказал Пател.

При этом замглавы Госдепа отметил, что это не означает, что США не будут откровенно говорить об их разногласиях.

Пател добавил, что США с нетерпением ждут продолжения взаимодействия по ряду вопросов, касающихся сложных отношений, которые стожились у страны с Китаем.

Заявление Байдена

Президент США Джо Байден рассказал о реакции лидера Китая Си Цзиньпина на ситуацию со сбиванием китайского разведывательного аэростата. Во время выступления он назвал Си диктатором.

"Причина, почему Си Цзиньпин очень возмутился, когда я сбил тот воздушный шар со шпионским оборудованием, заключается в том, что он не знал, что он там был. Нет, я серьезно. Это то, что очень расстраивает диктаторов, когда они не знают, что произошло" , - сказал Байден.

Реакция Китая

МИД Китая выразил протест США из-за слов Байдена, заявив, что это провокация. Там назвали такие обвинения "абсурдными и крайне безответственными", которые противоречат основным фактам и дипломатическим протоколам, а также нарушают политическое достоинство Китая.