Международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз роста мировой экономики в 2023 году до 2,4%. В марте агентство прогнозировало рост ВВП до 2%.﻿ Об этом сообщается в отчете Global Economic Outlook (GEO), сообщает Новое время.

Наибольшие изменения коснулись развивающихся рынков, ведь информация, поступающая оттуда, оказалась значительно лучше ожиданий.

Повысился прогноз по темпам роста на развивающихся рынках с 2,0% до 2,9%. В частности в Бразилии, Индии, Мексике и РФ наблюдаются существенные улучшения.

Прогноз роста китайской экономики повышен до 5,6% с 5,2% после более быстрого, чем ожидалось, восстановления экономики в первом квартале.

Вырос прогноз роста и для США — с 1,0% до 1,2%.

Рост мирового ВВП должен ускориться в 2025-м благодаря смягчению денежно-кредитной политики в 2024 году.

Ранее Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте на уровне СС (высокая вероятность дефолта).