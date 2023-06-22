Шойгу пообещал Путину сделать "резервную армию"
Министр обороны России Сергей Шойгу, докладывая президенту РФ Владимиру Путину, заявил, что до конца июня будет сформирована резервная армия, которая получит тысячи единиц техники, сообщает Украинская правда.
"Формируем резервы в составе армейского корпуса, армии, плюс к этому пять полков 20-й армии танковой. Там идет все планово. Фактически до конца июня мы завершим формирование резервной армии и там в ближайшее время завершим формирование армейского корпуса", - заявил Шойгу.
Также Шойгу рассказал, что эта "резервная армия" получит более 3700 единиц техники.