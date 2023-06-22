Зеленский: Россия готовит теракт на ЗАЭС

Зеленский: Россия готовит теракт на ЗАЭС
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский во время экстренного видеообращения 22 июня сообщил, что Россия вероятно готовится совершить теракт на Запорожской атомной станции, который может привести к выбросу радиации.

"Только что был доклад нашей разведки и Службы безопасности Украины. Разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на Запорожской атомной станции − террористического акта с выбросом радиации. Они все подготовили для этого", - заявил президент.

Президент напомнил, что радиация не знает государственных границ и то, "по кому она ударит, определяется только направлением ветра".

Зеленский добавил, что Украина передает всю имеющуюся информацию и все доказательства партнерам − в Европе, Америке, Китае, Бразилии, Индии, арабском мире, Африке.

"Никаких терактов на атомных станциях никогда, нигде не должно быть. На этот раз не должно быть, как с Каховкой: мир предупрежден, значит, мир может и должен действовать", − подытожил президент.

20 июня руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов допустил, что есть угроза подрыва или аварии на Запорожской атомной электростанции, поскольку оккупанты дополнительно заминировали охладитель.

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