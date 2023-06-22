Из-под завалов в Киеве достали третью погибшую

Из-под завалов в Киеве достали третью погибшую
Фото: ГСЧС

Количество жертв взрыва в Днепровском районе Киева возросло до трех − спасатели достали из-под завалов тело женщины. Об этом сообщил﻿ мэр Киева Виталий Кличко.

"Из-под завалов дома в Днепровском районе спасатели достали еще одно тело − погибшей женщины", - заявил мэр столицы.

Кличко добавил, что поисково-спасательная операция продолжается.

Ранее стало известно, что в Киеве произошел взрыв и возник пожар, предположительно, из-за утечки газа в 16-этажном жилом доме. Сообщалось, что под завалами обнаружили тело погибшего. Позже стало известно о втором погибшем.

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