Из-под завалов в Киеве достали третью погибшую
Количество жертв взрыва в Днепровском районе Киева возросло до трех − спасатели достали из-под завалов тело женщины. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"Из-под завалов дома в Днепровском районе спасатели достали еще одно тело − погибшей женщины", - заявил мэр столицы.
Кличко добавил, что поисково-спасательная операция продолжается.
Ранее стало известно, что в Киеве произошел взрыв и возник пожар, предположительно, из-за утечки газа в 16-этажном жилом доме. Сообщалось, что под завалами обнаружили тело погибшего. Позже стало известно о втором погибшем.