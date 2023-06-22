В Кремле отреагировали на слова Зеленского об угрозе теракта на ЗАЭС

Спикер российского президента Дмитрий Песков отреагировал на слова украинского президента о подготовке оккупантами взрыва на ЗАЭС. В Кремле, как обычно, назвали все "ложью", сообщает Украинская правда.

"Это очередная ложь. Вы знаете, только что были контакты с МАГАТЭ там, на месте. Очень высокая оценка со стороны МАГАТЭ. Они все видели - все, что хотели видеть" , - заявил спикер.

По словам Пескова, в России запланированы контакты главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси и гендиректора "Росатома" Алексея Лихачева: "Наш диалог с международным агентством продолжается".

22 июня президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия вероятно готовится совершить теракт на Запорожской атомной станции, который может привести к выбросу радиации.