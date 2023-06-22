ФГИУ планирует централизовать управление госимуществом

Глава Фонда госимущества (ФГИУ) Рустем Умеров заявил, что Фонд разрабатывает планы по централизации управления государственной собственностью, которые предусматривают создание: суверенного фонда, земельного банка и инвестиционного фонда недвижимости, сообщает Экономическая правда.

По словам Умерова, после создания суверенного фонда все стратегические госпредприятия, которые не подлежат приватизации, будут переданы от Кабинета Министров в этот фонд.

Он будет служить единственным инструментом для эффективного долгосрочного управления государственными компаниями, включать стратегические активы, которые будут развиваться с целью получения прибыли и увеличения благосостояния для будущих поколений.

Других подробностей обнародовано не было.

Как объясняют аналитики SOE Weekly, суверенные фонды (sovereign wealth funds - SWFs) обычно создаются для управления резервной ликвидностью страны, что является результатом либо наличия запасов ресурсов (например, больших запасов нефти), или дохода, генерируемого валютными резервами страны (как в случае с сингапурской GIC).

SWF обычно инвестирует в ценные бумаги, торгуемые на основных развитых рынках, и занимается оптимизацией портфеля через постоянную торговлю ценными бумагами для достижения баланса между риском и доходностью (то есть является прежде всего управленцем фонда).

"Умеров, возможно, имеет в виду идею фонда национального благосостояния (national wealth fund - NWF), такого как сингапурский Temasek, а не SWF. NWF занимается активным управлением операционными активами как портфелем (то есть является прежде всего управленцем активами). Его целью является максимизация стоимости портфеля путем активного управления, включая развитие, реструктуризацию и монетизацию отдельных активов" , - говорится в дайджесте.

Опыт работы как суверенных фондов (SWFs), так и фондов национального благосостояния (NWFs), существенно отличается в разных странах мира - от очень негативного до очень позитивного, и успех фонда, как правило, связан с качеством его корпоративного управления. Например, как Норвегия, так и Венесуэла имеют огромные запасы нефти, говорят эксперты.

Однако норвежский фонд GPFG продемонстрировал чрезвычайный успех (уже в 2017 году его стоимость достигла 1 триллиона долларов). Зато венесуэльский фонд FIEM/FEM потерпел неудачу из-за политического вмешательства и плохого управления и сократился с 7 млрд долл. в 2001 году почти до нуля.

По земельному банку Умеров рассказал, что ФГИУ и Кабмин планируют централизовать все государственные земли сельскохозяйственного назначения в едином субъекте для передачи в долгосрочную аренду.

"По состоянию на 2020 год в Украине насчитывалось 750 тыс. га сельскохозяйственных земель госсобственности. Для сравнения, по данным СМИ, в 2023 году крупнейшая аграрная компания "Кернел" обрабатывала 363 тыс. га земли, а 10 крупнейших агрохолдингов совокупно управляли 2,3 млн га земли.

Одним из крупнейших государственных землевладельцев является Национальная академия аграрных наук (НААН). По состоянию на 2020 год она управляла 465 тыс. га земли, но только 320 тыс. га из них (69%) было зарегистрировано в Государственном земельном кадастре. Данные о 145 тыс. га земли отсутствовали. Академия часто фигурирует в коррупционных скандалах. Расследователи обнаружили, что руководители НААН и их родственники стали владельцами земельных участков на территориях, которые ранее использовались научно-исследовательскими учреждениями, подчиненными Академии" , - пишут аналитики.

Они также напоминают, что с 1 июля 2021 года граждане Украины могут легально покупать и продавать землю сельскохозяйственного назначения. Однако, купля-продажа земель сельхозназначения государственной и коммунальной собственности остается под запретом.

По словам Умерова, инвестиционный фонд недвижимости создается для того, чтобы сдавать в аренду недвижимость, например, портовые или инфраструктурные объекты.

"Непонятно, целевая модель предусматривает, что фонд будет владельцем недвижимости, агентом по управлению недвижимостью или будет работать по договорам оперативного управления.

Также непонятно, будет ли фонд получать доходы от эксплуатации государственной недвижимости, или только плату за услуги, а сам доход от недвижимости будет выплачиваться непосредственно в госбюджет" , - пишут эксперты.

Они добавляют, что согласно обновленному Единому реестру объектов государственной собственности, по состоянию на 1 января 2023 года в собственности государства находилось более 1 миллиона объектов недвижимости, которые находились в управлении 8 722 субъектов хозяйствования, включая госпредприятия, государственные учреждения и частные компании.

В открытом доступе отсутствует информация о стоимости этих активов, условиях их использования (аренда или оперативное управление) и стоимости аренды.