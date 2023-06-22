Евросоюз выделил Украине 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи
Европейский союз перечислил Украине еще один пакет макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро. Об этом говорится в сообщении президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Twitter, сообщает Деловая столица.
"Сегодня мы выплачиваем еще 1,5 млрд евро для Украины макрофинансовой помощи. Мы помогаем сохранить услуги и инфраструктуру Украины на плаву в ее смелой борьбе за свободу", — отметила она.
Урсула фон дер Ляйен добавила, что ЕС продолжит поддерживать Украину финансово, по меньшей мере, до 2027 года.
Всего с начала полномасштабной войны ЕС предоставил Украине более 12 млрд евро макрофинансовой помощи. Эти средства направлены на поддержку бюджета Украины, в частности выплаты зарплат, пенсий, ремонт критической инфраструктуры.