Евросоюз выделил Украине 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи

Европейский союз перечислил Украине еще один пакет макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро﻿. Об этом говорится в сообщении президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Twitter, сообщает Деловая столица.

"Сегодня мы выплачиваем еще 1,5 млрд евро для Украины макрофинансовой помощи. Мы помогаем сохранить услуги и инфраструктуру Украины на плаву в ее смелой борьбе за свободу" , — отметила она.

Урсула фон дер Ляйен добавила, что ЕС продолжит поддерживать Украину финансово, по меньшей мере, до 2027 года.

Today we disburse another €1.5 bn for Ukraine in macro-financial assistance. We help keep Ukraine’s services and infrastructure afloat in its brave fight for freedom. More will come. We just proposed steady financial support until 2027. We are in it for the long haul. pic.twitter.com/FR8r1zYoAb — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 22, 2023

Всего с начала полномасштабной войны ЕС предоставил Украине более 12 млрд евро макрофинансовой помощи. Эти средства направлены на поддержку бюджета Украины, в частности выплаты зарплат, пенсий, ремонт критической инфраструктуры.