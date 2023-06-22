Парламент Молдовы ликвидировал пророссийскую фракцию "Шор"

Парламент Молдовы ликвидировал пророссийскую фракцию "Шор"

Парламент Молдовы проголосовал за ликвидацию партии "Шор" после того, как Конституционный суд признал ее неконституционной, но депутаты партии остаются в парламенте как независимые. Об этом, со ссылкой на Newsmaker, сообщает Европейская правда.

На заседании 22 июня парламент принял меры по выполнению решения Конституционного суда Молдовы о признании партии "Шор" неконституционной, и проголосовал за ее ликвидацию.

Депутаты из фракции "Шор" сохраняют свои мандаты, но продолжат работу в парламенте как "независимые". При этом им запрещено вступать в другие фракции, а списки запасных кандидатов партии аннулировали.

Кроме того, депутатов "Шор" исключили из состава Постоянного бюро, делегаций в международных организациях и группах дружбы с парламентами других стран.

Напомним, 19 июня Конституционный суд Молдовы огласил решение по запросу правительства о конституционности деятельности партии "Шор". Ее признали неконституционной на основании доказанных фактов незаконного финансирования партии, подкупа избирателей и участников протестов. Лидер политсилы Илан Шор, который с 2019 года находится за границей, назвал решение "произволом" и заявил, что будет обращаться в ЕСПЧ.

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