Парламент Молдовы ликвидировал пророссийскую фракцию "Шор"

Парламент Молдовы проголосовал за ликвидацию партии "Шор" после того, как Конституционный суд признал ее неконституционной, но депутаты партии остаются в парламенте как независимые. Об этом, со ссылкой на Newsmaker, сообщает Европейская правда.

На заседании 22 июня парламент принял меры по выполнению решения Конституционного суда Молдовы о признании партии "Шор" неконституционной, и проголосовал за ее ликвидацию.

Депутаты из фракции "Шор" сохраняют свои мандаты, но продолжат работу в парламенте как "независимые". При этом им запрещено вступать в другие фракции, а списки запасных кандидатов партии аннулировали.

Кроме того, депутатов "Шор" исключили из состава Постоянного бюро, делегаций в международных организациях и группах дружбы с парламентами других стран.

Напомним, 19 июня Конституционный суд Молдовы огласил решение по запросу правительства о конституционности деятельности партии "Шор". Ее признали неконституционной на основании доказанных фактов незаконного финансирования партии, подкупа избирателей и участников протестов. Лидер политсилы Илан Шор, который с 2019 года находится за границей, назвал решение "произволом" и заявил, что будет обращаться в ЕСПЧ.