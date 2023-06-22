ЕБРР раздаст финансовую помощь Укргидроэнерго, Укрэнерго и Нафтогазу

Европейский банк реконструкции и развития планирует оказать финансовую поддержку энергетической безопасности Украины на общую сумму 600 млн евро в виде займов и международной помощи, сообщает Новое время.

Соответствующие меморандумы подписаны с Кабинетом министров, компаниями Укргидроэнерго, Укрэнерго и Нафтогаз Украины в рамках проходящей Лондоне конференции по восстановлению Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

Укргидроэнерго будет предоставлено 50 млн евро на финансирование ликвидности для поддержания устойчивости компании, а еще 150 млн евро пойдут на восстановление расположенных рядом с Запорожской АЭС гидросооружений, которые пострадали в результате подрыва российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС.

Укрэнерго будет оказано финансирование на 200 млн евро, которое пойдет на обеспечение ликвидности, связанной с рыночными реформами.

"Этот проект будет направлен на поддержание ликвидности Укрэнерго и рынка электроэнергии, стабилизацию финансовой ситуации в энергетике. Это не первые инвестиции в стабильность украинского энергосектора со стороны наших партнеров. За время полномасштабного вторжения компания привлекла в ЕБРР финансовую поддержку в виде кредитов и грантов на сумму более 500 млн евро. Это позволило энергетикам аккумулировать ресурсы и пройти тяжелую зиму в истории нашей страны" , — прокомментировал решение ЕБРР глава компании Владимир Кудрицкий.

Нафтогаз также получит финансирование на 200 млн евро.

"Договорились объединить усилия для: создания стратегических запасов газа, важных для энергетической безопасности и устойчивого прохождения следующего отопительного сезона; реализации проектов по декарбонизации и сокращению выбросов метана; привлечения донорской поддержки для внедрения соответствующих мер и программ" , — уточнил глава Нафтогаза Алексей Чернышов.

Накануне Кабинет министров Украины распоряжением № 540-р от 19 июня 2023 года одобрил проекты меморандумов о взаимопонимании ЕБРР с НАК Нафтогаз Украины, НЭК Укрэнерго и Укргидроэнерго.