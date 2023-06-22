В МИД Украины на 99,9% уверены, что Россия выйдет из зерновой сделки
Россия в следующем месяце почти наверняка выйдет из заключенной при посредничестве ООН сделки по безопасному транзиту зерна в Черном море, поскольку ей больше не нужны украинские порты для экспорта аммиака. Об этом, со ссылкой на явление посла по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины Ольги Трофимцевой, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
Трофимцева заявила, что российский производитель аммиака "Уралхим" нашел альтернативный маршрут и ему не нужно пытаться экспортировать аммиак через Одессу.
"Зерновой коридор. 99,9%, что Россия выйдет из него в июле", - написала Трофимцева.
Как сообщает Reuters, генеральный директор "Уралхима" Дмитрий Коняев заявил в прошлом месяце, что специализированный аммиачный терминал, первый этап строительства которого должен быть завершен на Таманском полуострове в России к концу 2023 года, может заменить одесский трубопровод.
План Б
Министр сельского хозяйства Украины Николай Сольский заявил в этом месяце, что у Киева есть план Б, если Россия решит выйти из сделки по Черному морю.
Он сказал, что правительство создало специальный страховой фонд в размере около 547 млн долларов для компаний, чьи суда будут заходить в украинские порты Черного моря по новому соглашению.
Украина также заявила, что может экспортировать зерно через свои небольшие речные порты на Дунае, а также через западную границу с Европейским Союзом.
Трофимцева, бывший исполняющий обязанности министра сельского хозяйства, сказала, что Украина должна подготовиться, но выразила сомнение в том, насколько страховой фонд поможет с экспортом.
Говоря о вторжении России, она сказала: "В этот летний день мы уже должны думать о зиме. Мы собираемся вступить во вторую военную зиму, и я думаю, что она может быть намного сложнее, чем предыдущая. Со всех точек зрения".
Зерновая сделка
В июле прошлого года ООН и Турция выступили посредниками в рамках Черноморской зерновой инициативы с Москвой и Киевом, чтобы помочь справиться с глобальным продовольственным кризисом, усугубленным вторжением России и блокадой украинских черноморских портов.
Москва пригрозила не продлевать соглашение после 18 июля, если не будет выполнен ряд требований, включая устранение препятствий для экспорта российского зерна и удобрений. Россия настаивает на возобновлении поставок аммиака по трубопроводу через Украину в черноморский порт Одесса, который простаивает с прошлого года.