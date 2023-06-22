БЭБ арестовало активы четырех компаний, вывозивших полезные ископаемые в РФ

Бюро экономической безопасности арестовало корпоративные права четырех предприятий — недропользователей, владельцами которых являются подсанкционные лица и гражданин РФ, сообщает Новое время.

Общая стоимость арестованных активов составляет более 13 млн грн.

Анализируя движение средств по банковским счетам компаниями, конечным владельцем которых является гражданин страны-агрессора, сотрудники БЭБ установили, что в течение 2020−2021 годов, было выведено в пользу бенефициара более 224 млн грн.

Упомянутые предприятия имели специальные разрешения на пользование недрами и добывали песок и гранит на территории Житомирской и Киевской областей. Также они торговали строительными материалами по всей Украине.

Добытые ископаемые по заниженной стоимости продавались на подконтрольные предприятия, которые в дальнейшем перепродавали их по рыночным ценам. Эта схема позволяла уклоняться от уплаты налогов.

В результате таких действий сумма рентной платы за пользование недрами была занижена более чем на 23 млн грн. Также детективы БЭБ установили, что предприятия-недропользователи экспортировали добытые полезные ископаемые в РФ общей стоимостью 62 млн грн.

Кроме того, в ходе досудебного расследования также установлено, что они совершили ряд нарушений налогового законодательства, а именно занизили рентную плату за пользование недрами для добычи полезных ископаемых в период с 2018 по 2022 на более 8,7 млн грн и налога на прибыль на сумму 7 млн грн.