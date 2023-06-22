На саммите НАТО не будет обсуждаться оружие для Украины — МИД Литвы

На саммите НАТО в Вильнюсе не будет дискуссии о поддержке Украины оружием.﻿ Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"За более чем год войны НАТО так и не нашла консенсуса в вопросе о том, как обеспечить Украину оружием. Либо ЕС нашел его через Европейскую программу мира, либо государства поддерживают его на двусторонней основе. Поэтому дискуссии о поддержке Украины оружием в формате НАТО не будет" , - заявил он.

Министр не исключил, что страны Североатлантического альянса могут обсудить другие обязательства в отношении Украины.

"Может быть, возможны какие-то другие обязательства, но пока я их не вижу, поэтому одна из главных дискуссий - это политический трек, то есть то, что НАТО может политически обязать Украине. Пока много говорят о единстве, но ясно, что мнения расходятся" , - добавил он.

Саммит в Вильнюсе

Украина ожидает от Североатлантического альянса решительных шагов по вступлению. Президент Владимир Зеленский заявлял, что Киеву нужны четкие гарантии безопасности от Запада, которые будут зафиксированы на бумаге. При этом они не должны быть заменой вступления в НАТО.

В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что Украина якобы не получит приглашение в Альянс во время саммита в Вильнюсе, однако ожидается принятие пакета долгосрочной помощи для Киева.

Саммит НАТО в Вильнюсе состоится 11 и 12 июля.