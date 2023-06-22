В Раде предлагают перенаправить на ВСУ 2 миллиарда из Фонда регионального развития

Бюджетный комитет Верховной Рады на заседании в четверг, 22 июня, рекомендовал направить 2 миллиарда гривен из Фонда регионального развития на ВСУ, сообщает Экономическая правда.

Об этом заявила глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа.

Комитет по бюджету повторно рассмотрел и рекомендовал ко второму чтению законопроект №9165 по использованию средств государственного фонда регионального развития.

В обновленной редакции депутаты предлагают перенаправить 2 млрд грн из этого фонда на повышение обороноспособности.

"Учитывая, что Верховная Рада до сих пор не приняла законопроект 9165 в целом из-за большого количества поправок, а до конца года остается мало времени для полноценной реализации региональных инфраструктурных проектов, мы внесли предложение о направлении средств государственного фонда регионального развития на нужды Вооруженных Сил Украины, а именно на развитие, закупку, модернизацию и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования" , - отметила депутат.

Пидласа добавила, что считает целесообразным аккумулировать все возможные ресурсы для отпора российской агрессии.

Для нужд восстановления в Фонде ликвидации последствий вооруженной агрессии остается 38,3 млрд.

Напоминим, Правительство утвердило список первых проектов, которые получат финансирование в размере 6,6 млрд грн из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ.