В Беларуси упал российский вертолет Ми-24 — СМИ

В Беларуси "жестко сел" боевой вертолет Ми-24 Военно-космических сил России.

Информацию о падении самолета подтвердили в белорусском министерстве обороны, впрочем, не уточняют кому он принадлежал.

"Сегодня около 13 часов 30 минут в Барановичском районе совершил жесткую посадку вертолет Ми-24. Члены экипажа вертолета получили телесные повреждения, разрушений и пострадавших на земле нет" , — говорится в сообщении﻿.

В то же время белорусский мониторинговый проект "Motolko help" сообщает, что по предварительным данным, упал именно российский вертолет.