МАГАТЭ не подтвердило заявление Буданова о заминировании пруда ЗАЭС
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не подтверждает информацию о заминировании пруда-охладителя Запорожской атомной электростанции, сообщает Деловая столица.
Так в агентстве прокомментировали соответствующее заявление руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова.
"Во время визита генерального директора, включавшего пруд-охладитель, мин на месте обнаружено не было. Однако МАГАТЭ известно о предварительном размещении мин за пределами периметра станции, о чем агентство сообщало ранее, а также в определенных местах внутри, которые, как пояснил персонал службы безопасности, установлены в оборонных целях", – отмечают в МАГАТЭ.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявляет, что наличие взрывчатки на АЭС не отвечает стандартам безопасности, однако значительного влияния это не имеет.
"Наша оценка этих конкретных мест размещения (мин) следующая: хотя наличие какого-либо взрывного устройства не соответствует стандартам безопасности, основные функции безопасности объекта не испытывают существенного влияния. Мы следим за этой проблемой с большим вниманием", – подчеркнул Гросси.