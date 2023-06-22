Переговоры о членстве в ЕС могут начаться в этом году, но есть нюанс — МИД

Украина движется к интеграции с Европейским союзом "на максимальной крейсерской скорости". В случае отсутствия форс-мажоров, переговоры о членстве в ЕС могут начаться до конца текущего года, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

Как рассказал министр, сегодня Украина находится именно на том пути, который предусматривает быстрое получение статуса кандидата и начало переговоров о членстве.

"То есть преодолеть два шага максимально быстро вместо многолетнего процесса. Мы движемся именно туда на максимальной крейсерской скорости. Если никаких форс-мажоров до конца года не произойдет, то все будет хорошо" , - пояснил министр Кулеба.

Сейчас, как отметил Дмитрий Кулеба, Украина вписывается в график о начале переговоров о вступлении до конца 2023 года.

"Но, если между сейчас и концом года ничего форс-мажорного не произойдет, то мы пройдем этот путь достойно. И надо отметить чрезвычайную положительную помощь, которую оказывает президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, чтобы Украина этот путь прошла" , - добавил министр.

Украина подала заявление о вступлении в ЕС еще 28 февраля 2022 года. Уже 23 июня Европейский Совет предоставил государству статус кандидата на вступление. Вместе с ним появились рекомендации от ЕС, выполнение которых станет предпосылкой для перехода к следующему этапу - переговорам о членстве.