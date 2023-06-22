На восстановление Харькова нужно €9,5 миллиарда – Терехов
На восстановление разрушенных домов, инфраструктуры и коммунальных заведений Харькову требуется 9,5 млрд евро, сообщает Укринформ.
Об этом заявил Харьковский городской голова Игорь Терехов, выступая на Конференции по вопросам восстановления Украины в Лондоне.
"Чтобы отстроить наш город, чтобы отстроить инфраструктуру города, жилые дома, больницы, детские сады, школы, нам нужно 9,5 миллиарда евро. Это очень мощный вызов, с которым не в состоянии справиться самостоятельно ни один город Украины", - сказал Терехов.
Он сообщил, что в настоящее время без жилья остаются 150 тыс. харьковчан. Половина школ и детских садов разрушены. Повреждены 56 больниц.
"Благодаря удачной реформе по децентрализации, которая, несмотря на войну, продолжается, мы имеем определенные рычаги. Например, в прошлом году нам удалось отстроить за свой счет, при поддержке Кабинета Министров и Офиса Президента 200 жилых домов, которые были полностью разрушены. Сейчас мы строим 50 домов Но без поддержки наших международных партнеров, без поддержки международных финансовых институций, это делать крайне сложно", - добавил глава города.