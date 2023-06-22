Грузия отложила закон о "деолигархизации" под давлением ЕС

Правящая партия "Грузинская мечта" отложила принятие закона "О деолигархизации". Ранее не принимать закон власти Грузии призвала Венецианская комиссия, сообщает Новости-Грузия.

Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе заявил, что с просьбой не принимать закон к властям обратился Брюссель, в том числе председатель Европейского Совета Шарль Мишель.

Принятие законопроекта в третьем, окончательном чтении, отложено до декабря, сказал Кобахидзе.

В правящей партии рассчитывают, что до этого времени Еврокомиссия вообще снимет свою рекомендацию "О деолигархизации", В этом случае закон принят не будет.

В Венецианской комиссии считают, что новый вариант законопроекта не может быть воспринят как "демократичный или эффективный" и может стать инструментом воздействия властей на оппонентов.

В комиссии заявили, что вместо этого закона нужны "системные реформы".

Деолигархизация – одна из 12 рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в ЕС, а системные реформы – это по пунктам все остальные. Венецианская комиссия считает, что честная конкуренция, усиление борьбы с коррупцией на высшем уровне, независимый суд и плюрализм СМИ станут барьером для влияния личных интересов.