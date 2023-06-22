Минздрав дал совет украинцам, что делать в случае радиационной аварии

Риск того, что россияне совершат очередной теракт на Запорожской АЭС, остается высоким. В случае радиационной опасности необходимо как можно быстрее попасть в помещение и следовать указаниям ГСЧС и органов местной власти, сообщает Укринформ.

Советы о том, что делать, если случилась радиационная авария, обнародовало Министерство здравоохранения.

"Прежде всего, помните, что ядерно-стратегические объекты построены так, чтобы выдерживать значительные физические повреждения. Каждый регион постоянно осуществляет мониторинг радиационного фона, чтобы убедиться, что все показатели в норме. Выполняют эту работу областные центры контроля и профилактики Минздрава.

В случае чрезвычайного происшествия более детальные указания относительно того, кому следует придерживаться нижеприведенных и других рекомендаций, будут распространены через информационные каналы ГСЧС и местных органов власти. Самое главное – нужно оставаться в помещении или срочно в него зайти, если вы находитесь на улице. Это самое безопасное действие, которое обязательно следует выполнить" , – говорится в сообщении.

Во-первых, в Минздраве советуют находиться в укрытии. Это может быть подвал или другое помещение. Радиоактивный материал оседает на наружной стороне построек, поэтому лучше всего держаться как можно дальше от стен и крыши здания. Следует также держать рядом домашних животных и не разрешать им гулять на улице. Если возможно, следует оставаться в комнате без окон и наружных дверей, закрыть окна и двери, уплотнить отверстия подручными средствами (скотч, смоченная водой ткань и т.п.) и выключить вентиляционные системы (кондиционеры или обогреватели) в доме. Остаться в укрытии следует, пока официальные власти не дали других указаний.

Во-вторых, нужно следить за официальными источниками информации: это сообщения от спасателей (ГСЧС), полиции, органов местных властей.

"Включите телевидение, радио, следите за официальными каналами информации. К примеру, подпишитесь на такие каналы в Telegram или Facebook. Если местные власти и чрезвычайники дают указания - выполняйте их обязательно" , - подчеркнули в Минздраве.

В-третьих, необходимо обеззаразить себя. "Снимите верхний слой одежды. Так вы избавитесь от 90% радиоактивного материала. Делайте это осторожно, чтобы не растрясить радиоактивную пыль. Поместите одежду в пластиковый пакет или герметичный контейнер, держите его подальше от людей и домашних животных" , – советуют в Минздраве.

Там также рекомендуют помыться, если есть такая возможность: "Примите душ с мылом, голову помойте шампунем. Не используйте кондиционеры для волос, поскольку они могут закрепить на нем радиоактивный материал. Если возможности принять душ нет, вымойте с мылом под проточной водой руки, лица и открытые части тела. Если доступа к воде нет, воспользуйтесь влажными салфетками, влажной тканью. Обратите особое внимание на руки и лицо, протрите веки, ресницы, уши" .

Нужно также надеть чистую одежду.

"Помогите вашим родным и близким выполнить вышеперечисленные действия. По возможности делайте это в перчатках и маске или респираторе" , - призвали в Минздраве

Относительно безопасности воды и пищевых продуктов сообщили, что упаковка защищает жидкость внутри от радиоактивных веществ. Только вода в бутылках будет считаться безопасной (не загрязненной), пока спасатели или власти не сообщат о безопасности водопроводной воды.

Кипячение водопроводной воды не лишает ее радиоактивных веществ. Поэтому в Минздраве советуют запас воды в бутылках или других герметичных контейнерах. Напитки в холодильнике тоже безопасны для употребления. Вода в других емкостях дома, таких как унитаз или водонагреватель, не будет содержать радиоактивных веществ. Водопроводную или колодезную воду можно использовать для мытья себя, а также упаковок с едой и водой.

Даже если водопроводная вода загрязнена, ее все равно можно использовать для обеззараживания. Любой радиоактивный материал, попадающий в поверхностные или подземные воды, будет разбавляться водой до очень низкого уровня и будет безопасен для мытья кожи, волос и одежды.

По аналогии с водой, пищевые продукты безопасны, если хранились в герметичных контейнерах (консервы, банки, бутылки, коробки и т.д.). Также безопасна еда из холодильника и морозильной камеры.

Перед открытием в Минздраве рекомендуют протереть пищевые контейнеры влажной тканью или чистым полотенцем. То же самое следует сделать с кухонными принадлежностями перед использованием. Использованную ткань или полотенце нужно положить в полиэтиленовый пакет или герметичный контейнер и оставить в месте, недоступном для людей и животных.

В Минздраве отмечают, что йодид калия следует принимать не ранее соответствующего сообщения от органов власти.

Йодид калия – это соль, похожая на кухонную. В аптеках он чаще всего продается в виде таблеток. Если принимать его своевременно и в определенной дозировке, йодид калия блокирует поглощение радиоактивного йода щитовидной железой. Это снижает риск развития рака щитовидной железы и других ее заболеваний.

"Он не защищает людей от радиации, а защищает только щитовидную железу от воздействия радиоактивного йода. То есть защитить себя можно только при условии соблюдения трех основных правил - находиться в укрытии, следить за официальной информацией и следовать указаниям органов власти" , - подчеркивают в Минздраве.