В Кабмине довольны оценкой Евросоюза Украины как кандидата на вступление

Устная оценка от Еврокомиссии свидетельствует, что Украине добилась хорошего результата на пути в Евросоюз. Но нашей стране предстоит выполнить еще несколько шагов, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

"Я считаю, что это очень хороший результат. Я хочу напомнить, что некоторые страны Западных Балкан годами идут к тому прогрессу, где мы есть, и выполнение одной рекомендации - это фактически национальный праздник" , - подчеркнула министр, реагируя на устную оценку ЕС.

Стефанишина рассказала, что с 23 июня 2022 года, когда Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС, на всех встречах западные партнеры признавали прогресс в реформах нашей страны. Но при этом были и предупреждения о том, что процесс присоединения к Евросоюзу очень сложный и могут быть разочарования.

"Что важно в этой оценке, которая была промежуточной, это то, что по ее результатам мы имеем четкие шаги, которые мы должны выполнить до октября. Их небольшое количество" , - уточнила Стефанишина.

По ее словам, среди таких шагов:

принятие процедуры отбора судей КСУ;

утверждение законодательства о противодействии влиянию олигархов, в том числе о финансировании партий;

подзаконные акты насчет противодействия отмыванию доходов;

завершение программы по поддержке нацменьшинств.