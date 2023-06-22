В Кабмине довольны оценкой Евросоюза Украины как кандидата на вступление
Устная оценка от Еврокомиссии свидетельствует, что Украине добилась хорошего результата на пути в Евросоюз. Но нашей стране предстоит выполнить еще несколько шагов, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.
Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.
"Я считаю, что это очень хороший результат. Я хочу напомнить, что некоторые страны Западных Балкан годами идут к тому прогрессу, где мы есть, и выполнение одной рекомендации - это фактически национальный праздник", - подчеркнула министр, реагируя на устную оценку ЕС.
Стефанишина рассказала, что с 23 июня 2022 года, когда Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС, на всех встречах западные партнеры признавали прогресс в реформах нашей страны. Но при этом были и предупреждения о том, что процесс присоединения к Евросоюзу очень сложный и могут быть разочарования.
"Что важно в этой оценке, которая была промежуточной, это то, что по ее результатам мы имеем четкие шаги, которые мы должны выполнить до октября. Их небольшое количество", - уточнила Стефанишина.
По ее словам, среди таких шагов:
- принятие процедуры отбора судей КСУ;
- утверждение законодательства о противодействии влиянию олигархов, в том числе о финансировании партий;
- подзаконные акты насчет противодействия отмыванию доходов;
- завершение программы по поддержке нацменьшинств.
"А самое главное внимание будет приковано к актикорупционному блоку - учитывая будущее восстановление Украины и ее подготовку к членству в ЕС", - рассказала министр.