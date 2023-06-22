На оккупированных территориях зафиксирована вспышка гепатита А — Генштаб

Подрыв россиянами Каховской ГЭС привел к ухудшению санитарно эпидемиологической ситуации на оккупированных территориях Херсонской области, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ 22 июня.

Подрыв ГЭС привел к тому, что в ряде населенных пунктов на временно захваченной территории Херсонской области резко ухудшилась санитарно-эпидемиологическая ситуация.

Отсутствие у гражданского населения доступа к надлежащему медицинскому обеспечению и качественной воде привело к вспышке вирусного гепатита А, также существует угроза распространения других вирусных болезней.

"В свою очередь российские оккупанты не признают увеличения количества заболеваемости и наоборот пытаются это скрыть. Меры по стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе не проводят" , - сообщили в Генштабе.

Напомним, российские войска взорвали Каховскую ГЭС 6 июня, из-за чего 80 населенных пунктов оказались затопленными. Вода поднялась по некоторым местам до 5 метров. На сегодня вода уже отошла.