На оккупированных территориях зафиксирована вспышка гепатита А — Генштаб
Подрыв россиянами Каховской ГЭС привел к ухудшению санитарно эпидемиологической ситуации на оккупированных территориях Херсонской области, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ 22 июня.
Подрыв ГЭС привел к тому, что в ряде населенных пунктов на временно захваченной территории Херсонской области резко ухудшилась санитарно-эпидемиологическая ситуация.
Отсутствие у гражданского населения доступа к надлежащему медицинскому обеспечению и качественной воде привело к вспышке вирусного гепатита А, также существует угроза распространения других вирусных болезней.
"В свою очередь российские оккупанты не признают увеличения количества заболеваемости и наоборот пытаются это скрыть. Меры по стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе не проводят", - сообщили в Генштабе.
Напомним, российские войска взорвали Каховскую ГЭС 6 июня, из-за чего 80 населенных пунктов оказались затопленными. Вода поднялась по некоторым местам до 5 метров. На сегодня вода уже отошла.