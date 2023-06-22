ООН запустила программу по разминированию и помощи фермерам в Украине

ООН запустила программу по разминированию минных полей и поддержке мелких фермеров и сельских семей в Украине, наиболее пострадавших от войны, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Программа запущена при сотрудничестве продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН и Всемирной продовольственной программе (ВПП) и Фондом Швейцарии по разминированию.

Программа уже началась в Харькове, а затем распространится на Николаев и Херсон, ориентируясь на фермеров с земельными наделами менее 300 га, а также на сельские семьи, выращивающие продукты питания для собственного потребления, говорится в заявлении двух организаций.

Программа направлена на "безопасное возвращение земли в продуктивное использование, включая разминирование и разминирование других взрывоопасных пережитков войны, чтобы помочь восстановить средства к существованию в сельском хозяйстве, внести вклад в экономическое восстановление Украины и устранить необходимость в гуманитарной помощи для тысяч сельских семей".