РФ начала использовать новый аэродром для атак на Украину – "Схемы"

Российская армия с началом наступательной операции Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении перебросила борта стратегической авиации на аэродром вблизи города Моздок в Северной Осетии (Северный Кавказ, РФ), сообщает Радио Свобода.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки Planet Labs.

В ночь на 22 июня, по сообщению Воздушных сил Украины, с этого аэродрома взлетели борты Ту-22М3, которые запустили на Днепропетровщину крылатые ракеты Х-22, в результате чего были повреждены, в частности, несколько частных домов, газопровод, водопровод, линии электропередач и автомобили.

Армия РФ начала использовать новый аэродром для ракетных атак на Украину pic.twitter.com/jx6Sawr808 — Схемы (@cxemu) June 22, 2023

Впервые самолеты стратегической авиации Ту-22М3, являющиеся носителями крылатых ракет Х-22, на этом аэродроме Planet Labs зафиксировал 24 мая этого года. На снимке можно насчитать шесть бомбардировщиков.

При этом еще 28 апреля, как свидетельствуют фото со спутника, стратегической авиации на этом аэродроме не было.

При этом еще 28 апреля, как свидетельствуют фото со спутника, стратегической авиации на этом аэродроме не было. pic.twitter.com/xrNHf62QLT — Схемы (@cxemu) June 22, 2023

В преддверии ракетной атаки на Днепропетровщину на аэродроме вблизи Моздока размещалось 7 самолетов стратегической авиации Ту-22М3. Также на снимке можно увидеть и грузовые самолеты, которые могут транспортировать ракеты.

Военный эксперт Михаил Жирохов считает, что это может свидетельствовать об изменении тактики армией РФ.

"Аэродром Моздок использовался еще со времен Советского Союза, но с 1991 года сама Россия его не использовала именно в военных целях, разве что для переброски своих сил в Сирию. Но, судя по всему, теперь он будет использоваться для того, чтобы пробить украинскую систему ПВО" , – сообщил эксперт.

"Те направления, которые они уже использовали – со стороны Рязани, со стороны Каспийского моря – они уже достаточно мощно прикрыты ПВО, а аэродром Моздок дает возможность наносить удары с акватории Черного моря. К тому же уменьшение количества топлива для боевого вылета позволяет подвесить еще одно ракету к самолету. Эффективность ракетных ударов может быть в разы больше" , – добавил Жирохов.

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