Байден встретился с премьером Индии: будут говорить и о войне в Украине

Президент США Джо Байден начал встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, прибывшим в Америку с государственным визитом, сообщает Укринформ.

Ожидается, что последствия войны РФ против Украины будут обсуждаться лидерами во время встречи в Белом доме.

"Вместе Индия и Соединенные Штаты тесно сотрудничают по всем вопросам: от преодоления бедности и расширения доступа к здравоохранению, решения проблемы изменения климата и преодоления продовольственной и энергетической безопасности, вызванной неспровоцированной войной России в Украине" , - подчеркнул Байден во время совместного выступления с Моди перед Белым домом.

Американский президент особо подчеркнул важность взаимодействия в формате Quad (США, Индия, Австралия и Япония) для обеспечения безопасности и процветания Индо-Тихоокеанского региона. Он подчеркнул, что вызовы и возможности, возникшие перед миром в этом столетии, требуют от Индии и Соединенных Штатов работать вместе.

Ранее в Белом доме неоднократно отмечали, что украинский вопрос и ответ на вызовы российской войны будут обсуждаться во время встречи Байдена и Моди. Ожидается, что лидеры двух государств объявят заявления перед прессой по итогам переговоров в четверг.