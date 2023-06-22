Война является главным препятствием для членства Украины в ЕС — еврокомиссар

Война остается главным препятствием, тормозящим продвижение Украины к членству в ЕС, поскольку убивает людей и бьет по экономике, сообщает Укринформ.

Об этом в Стокгольме на пресс-конференции по итогам неформальной встречи Совета министров ЕС по общим делам заявил еврокомиссар по расширению и политике соседства Оливер Варгее.

"Наибольшим препятствием является война, война сама по себе. Она атакует людей, она является атакой на экономику и инфраструктуру, она является атакой против самого существования страны. Поэтому когда эта война завершится, безусловно, все процессы подготовки к членству будут ускорены" , - отметил еврокомиссар.

Отвечая на вопрос журналистов, является ли война препятствием для членства Украины в ЕС и когда такое членство может состояться, он заметил:

"Когда это случится? Вопрос не в этом. Есть четкое предложение со стороны Европейского Союза для Украины стать членом. Реален вопрос – когда и как мы можем выполнить все критерии, чтобы это произошло. Есть ли война препятствием? Это должны обсуждать лидеры (ЕС), но по заключению, которое я сделал в прошлом году, на этом этапе война не была помехой. Она не помешала Украине стать страной-кандидатом".

По его словам, превращение в страну-члена является гораздо более сложной и длительной процедурой, она займет некоторое время. "Потому что речь идет о референдумах, о парламентских ратификации, о разработке соглашения... Когда этот процесс завершится, будем надеяться, война уже завершится. Потому что она должна завершиться как можно быстрее", - добавил представитель Еврокомиссии.

Он отметил, что каждый последовательный шаг в процессе расширения ЕС испытывает свои трудности. Получение статуса страны-кандидата стало для Украины вызовом. Следующим вызовом является начало переговоров по членству. Но это, по словам еврокомиссара, самая простая часть пути.