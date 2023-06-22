США и Индия заявили о готовности объединить усилия для мира в Украине

Соединенные Штаты и Индия готовы объединить усилия по установлению мира в Украине, а также для ответа на глобальные гуманитарные последствия, вызванные войной Путина в Европе, сообщает Укринформ.

Об этом заявили главы двух государств после встречи в Белом доме в четверг.

"В вопросах, имеющих наибольшее значение и определяющих будущее, наши страны смотрят друг на друга, включая критические региональные и глобальные проблемы. И сегодня мы также говорили о наших совместных усилиях по смягчению гуманитарных трагедий, вызванных жестокой войной России в Украине , а также защиты основных принципов Устава ООН, суверенитета и территориальной целостности" , - отметил глава Белого дома.

Премьер-министр Индии со своей стороны также сделал акцент на влиянии войны, развязанной Кремлем в Европе и подчеркнул, что его страна поддерживает дипломатический путь решения этого вопроса.

"Пандемия COVID-19 и конфликт в Украине особенно поразили страны Глобального Юга. Мы считаем, что для разрешения этих проблем всем странам абсолютно необходимо объединиться" , - отметил индийский премьер.

Он подчеркнул, что "с начала событий в Украине Индия делала акцент на разрешении споров путем диалога и дипломатии". И сейчас, по его словам, Индия готова в полной мере внести любой вклад в восстановление мира.