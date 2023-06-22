Байден не отказывается от слов о "диктаторе Си", но хочет с ним встретиться

Президент США Джо Байден отказался забирать назад свои слова в отношении председателя Китая Си Цзиньпина, которого ранее назвал "диктатором", сообщает Европейская правда.

Об этом Байден сказал на пресс-конференции в Белом доме в четверг после встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Американский президент заявил, что не будет избегать "говорить то, что считает фактом в отношении наших отношений с Китаем, и это не то, что я буду кардинально менять".

"Считаю – и я уже это говорил, – что истерия в отношении наших отношений с Китаем угасает и проходит. Был инцидент, который привел к определенному недоразумению. И государственный секретарь Блинкен совершил замечательный визит в Китай" , – добавил он.

Байден также выразил надежду, что "в определенный момент в будущем" сам встретится с Си Цзиньпинем, и не считает, что его слова о китайском лидере "имели какие-то реальные последствия".