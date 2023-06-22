В США подтвердили гибель экипажа пропавшего батискафа "Титан"

Экипаж батискафа "Титан", который пропал во время экскурсии к обломкам "Титаника", погиб при трагических обстоятельствах, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

Об этом заявил контр-адмирал, командующий первым округом Береговой охраны США Джон Могер.

По его словам, в 1600 футах (примерно 500 метрах) от носа затонувшего "Титаника" обнаружили обломки подлодки “Титан”.

"После этого мы немедленно уведомили семьи от имени Береговой охраны США и всего объединенного командования. Я выражаю свои глубочайшие соболезнования семьям" , - добавил Могер.

Напомним, батискаф "Титан" направлялся на место аварии "Титаника", но 18 июня он пропал. На борту находились пять человек, в частности туристы.

После пропажи судна начались поиски, к которым привлекли военные и коммерческие самолеты, суда и высокотехничное подводное оборудование из США, Канады и Франции. Сроки для поисков были ограничены, поскольку кислорода у экипажа хватало всего на четыре дня.

Сегодня, 22 июня, стало известно, что неподалеку от места аварии "Титаника" нашли обломки батискафа.