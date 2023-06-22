СМИ узнали о новых вакансиях в ЧВК "Вагнер": следить за российскими солдатами

ЧВК Вагнера вербует бывших сотрудников силовых структур с опытом оперативной работы. "Оперативники" будут служить в военной полиции на оккупированных территориях, сообщает Вёрстка.

Объявление о том, что наемники набирают силовиков из СОБРа, ОМОНа, ГРОМа и других подразделений, появилось 22 июня на странице организации во "Вконтакте". Согласно ему, работа ориентирована на "на задержания, оперативные и комендантские функции".

Издание связалось по указанному в посте телефону с вербовщиком, который рассказал, что такие вакансии у наёмников появились впервые. "Из оперативников набираем комендантский полк, будем это называть военной полицией" , — сказал вербовщик Денис.

"Вы должны будете следить, чтобы все соблюдали правила компании. Смотреть, чтобы не было воров и мародёров, не было избиений, пьянства и так далее. Также [в обязанности] входит оперативная задача выявлять ДРГ и работа, естественно, с ДРГ: допросы, оперативное следствие… [вся] оперативная работа какая есть" , — сказал Денис.

Новому подразделению придётся следить за тем, чтобы правила ЧВК не нарушали добровольческие отряды и солдаты Минобороны.

"Работаете смело, никаких вопросов не будет совершенно, вы чего в самом деле, шутите? Минобороновца поймать — это не грешное дело. Твари там расплодились, бухают как свиньи. У нас есть полностью все полномочия", — сказал Денис.

По его словам, оклад на сотрудника будет составлять 240 тысяч рублей в месяц, к нему также прилагаются "очень хорошие" премии. Выбрать, на каких именно оккупированных территориях, нельзя. "Вы же не в пионерском лагере, куда отправят — там и будем работать" , — сказал Денис.