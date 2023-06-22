Пентагон: США получили запрос от Дании об обучении украинцев на F-16

Соединенные Штаты Америки получили запрос от Дании о подготовке украинских летчиков к применению истребителей F-16, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

"США получили от Дании запрос на поддержку подготовки украинских лётчиков для применения истребителей F-16" , - заявили в Пентагоне.

Следует отметить, что ранее в Госдепе США заявили, что для передачи Украине истребителей F-16 может потребоваться несколько месяцев.

F-16 для Украины

Около месяца назад страны-союзники активизировали обсуждение передачи Украины самолетов F-16 и других истребителей подобного класса. Дания и Нидерланды уже озвучили готовность быть лидерами по этому вопросу.

Партнеры отмечают, что передача истребителей будет возможна только после обучения пилотов. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что они уже начались.

В то же время министр обороны Украины Алексей Резников считает, что ожидать поставок западных самолетов можно не раньше Нового года.

Американская компания Lockheed Martin, производящая F-16, недавно заявила, что готова помочь с обучением украинских пилотов и обслуживанием истребителей.