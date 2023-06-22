Одесский военком выезжал за границу законно – Гуменюк

Начальник Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгений Борисов, ставший фигурантом расследования журналиста Михаила Ткача, уезжал за границу на законных основаниях, сообщает Радио Свобода.

Об этом заявила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире программы Свобода Live.

"В настоящее время было установлено, что его выезд за границу на тот момент был абсолютно санкционирован и разрешен. То есть нарушений не было выявлено. Остальные обвинения, подозрения и так далее расследуют правоохранительные органы, деятельность которых мы комментировать не можем" , - сказала руководитель прессцентра.

По ее словам, военный функционер, предоставив все необходимые документы, "выезжал на лечение, как свидетельствуют результаты служебного расследования".

Наталья Гуменюк также сообщила, что сегодня Евгений Борисов продолжает выполнять свои обязанности, поскольку служебное расследование не нашло оснований для отстранения от должности.

В расследовании "Батальон Испания" журналиста Михаила Ткача, обнародованном 22 июня, говорится, что начальник Одесского областного ТЦК и СП Евгений Борисов приобрел в конце 2022 года на испанском курорте Марбелья виллу стоимостью почти 4 миллиона евро.

Как утверждается, недвижимое имущество он зарегистрировал не на себя, а на мать-пенсионерку. По данным журналистов, жена Борисова стала владелицей офисного помещения на главной улице Марбельи.

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