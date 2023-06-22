Зеленский: Не может быть духовных связей с государством-террористом
Президент Владимир Зеленский пообещал новые шаги по духовной независимости Украины, сообщает Украинская правда.
Об этом он заявил в вечернем обращении.
"Провел и совещание по духовной независимости Украины - мы продолжаем соответствующую работу, и будут новые наши шаги", — сообщил он.
По словам президента, очевидно, что не может быть действительно духовных связей с государством-террористом и теми, кто оправдывает убийство, убийство украинцев и покрывает зло. Каждый день и каждая ночь российского террора это доказывают.
"И мы дойдем до того момента, когда все зависимости от России, которыми кто-то где-то пытается манипулировать, будут уничтожены", - подчеркнул Зеленский.