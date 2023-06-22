Зеленский: Не может быть духовных связей с государством-террористом

Президент Владимир Зеленский пообещал новые шаги по духовной независимости Украины, сообщает Украинская правда.

Об этом он заявил в вечернем обращении.

"Провел и совещание по духовной независимости Украины - мы продолжаем соответствующую работу, и будут новые наши шаги" , — сообщил он.

По словам президента, очевидно, что не может быть действительно духовных связей с государством-террористом и теми, кто оправдывает убийство, убийство украинцев и покрывает зло. Каждый день и каждая ночь российского террора это доказывают.