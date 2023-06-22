МИД призвал признать Россию террористом на фоне ситуации на ЗАЭС

Министерство иностранных дел в четверг вечером призвало международное сообщество отреагировать на информацию украинской разведки о возможной подготовке Россией теракта на оккупированной Запорожской атомной электростанции, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в заявлении украинского МИД.

Ведомство подчеркнуло, что оккупацией ЗАЭС Россия грубо нарушает международное право и нормы и стандарты ядерной безопасности, включая семь основополагающих принципов МАГАТЭ по ядерной безопасности и защищенности.

"Россия как государство-террорист нарушила все ключевые принципы международного права по ядерной безопасности и подавляющее большинство своих собственных договорных обязательств, однако до сих пор не почувствовала справедливых последствий за свои преступления" , – добавляют в министерстве.

Там призвали международное сообщество, в частности "Группу семи" и ЕС, принять срочные меры для недопущения ядерной катастрофы на Запорожской АЭС, в частности ввести усиленные ограничительные меры в отношении российских атомной отрасли и военно-промышленного комплекса.

"Настаиваем на необходимости признать Россию государством-террористом и обеспечить неотвратимость политических, экономических и правовых последствий за все совершенные ею преступления и противоправные действия" , – подчеркнули в МИД.

Напомним, в четверг президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия, по данным разведки, вероятно готовится совершить теракт на Запорожской атомной станции, который может привести к выбросу радиации.

Перед тем руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов допустил угрозу подрыва или аварии на ЗАЭС, поскольку оккупанты дополнительно заминировали охладитель.