В Сенате США предложили признать применение "ядерки" РФ нападением на НАТО

В Сенате США зарегистрировали резолюцию, которая предлагает признать применение ядерного оружия Россией против Украины нападением на страны НАТО.﻿ Об этом, со ссылкой на "Голос Америки", пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Соответствующий проект документа в Сенате зарегистрировали демократ Ричард Блументал и республиканец Линдси Грэм.

"Мы считаем, что ядерное оружие, использованное в Украине, произведет выброс радиации на большие территории в Европе, где также расположены союзники НАТО" , - заявил Грэм во время пресс-конференции в Конгрессе.

По его словам, размещение российского ядерного оружия в Беларуси вызывает беспокойство и является провокационным. Он также подчеркнул, что сегодня угроза использования Россией ядерного оружия - самая высокая со времен Карибского кризиса.

"Наше сообщение к тем, кто окружает президента РФ Владимира Путина, заключается в том, что если вы сделаете это, если вы выполните его приказ, если он когда-нибудь его даст, вы можете ожидать массивного ответа от НАТО, и вы окажетесь в войне против НАТО" , - отметил он.

Реакция на возможное применение ядерного оружия РФ

На днях президент США Джо Байден сказал, что угроза использования диктатором Владимиром Путиным тактического ядерного оружия является "реальной". Разговоры о возможном применении ядерного оружия РФ связаны с контрнаступлением ВСУ и размещением российских боеприпасов с ядерной составляющей в Беларуси.

Вскоре руководитель ГУР Кирилл Буданов отметил, что, по его мнению, Россия не нанесет ядерный удар по Украине, несмотря на угрозы.