РФ ночью запустила по Украине 13 крылатых ракет: все уничтожены
Силы противовоздушной обороны ночью 23 июня уничтожили все 13 крылатых ракет Х-101/Х-555 и разведывательный беспилотник, которыми российские оккупанты атаковали территорию Украины.
"Ночью 23 июня противник нанес удар по Украине с самолетов стратегической авиации. На этот раз атака направлена на военный аэродром в Хмельницкой области.
Пуски осуществлялись около полуночи с Каспийского моря с 4-х бомбардировщиков Ту-95мс.
Все 13 крылатых ракет Х-101/Х-555 были уничтожены противовоздушной обороной, большинство на Хмельнитчине", - говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.
Кроме того, по данным Воздушных сил, украинские защитники уничтожили вражеский разведывательный БпЛА не установленного типа.