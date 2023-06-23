Британская разведка: РФ использует дельфинов для защиты базы в Севастополе

Британская разведка рассказывает, что Россия в последнее время усилила защиту базы Черноморского флота в оккупированном Севастополе и привлекает для охраны дельфинов-афалин.﻿ Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании о российско-украинской войне от 23 июня, сообщает Украинская правда.

Аналитики отмечают, что еще с лета 2022 года Россия начала усиливать меры безопасности для базы Черноморского флота в оккупированном Севастополе. Среди прочего, это как минимум четыре слоя сеток и боновых заграждений на входе в гавань.

В последние недели, похоже, "линию защиты" дополнили большим количеством специально обученных морских млекопитающих.