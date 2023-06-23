На фронте в течение 2-3 месяцев будут активные боевые действия – ГУР

Заместитель начальника ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий заявил, что ближайшие 2-3 месяца на фронте будут активные боевые действия как наступательного, так и оборонительного характера, сообщает Украинская правда.

"На весь год давайте не будем прогнозировать. Скажу так: в ближайшие 2-3 месяца будут активные боевые действия. Как наступательного, так и оборонительного характера, потому что наша стратегическая цель и цель - это освобождение всех наших территорий.

Россияне будут пытаться все же выполнить те задачи, чтобы сказать, закончили ли они свою "специальную военную операцию" или не закончили.

Тем не менее, мы будем ориентироваться на середину лета - удастся ли противнику выполнить свои планы по модернизации, по перегруппировке, по формированию новых соединений, частей, как у них произойдет реформирование" , - заявил Скибицкий.

Он привел пример, что российское командование уже официально заявило о реформировании, восстановлении ленинградского и московского военных округов.

По его словам, после этого можно будет прогнозировать возможный характер действий России уже на осенне-зимнюю кампанию.