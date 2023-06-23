Федоров анонсировал пять новых сервисов в Дії

Минцифра планирует запустить пять новых сервисов в Дії.﻿ Об этом, со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова, сообщает Новое время.

"5 новых сервисов, которые запустим в Дії. Среди них — долгожданные сервисы для водителей: растаможка и перерегистрация авто в несколько кликов. Они будут иметь мощный антикоррупционный эффект и сэкономят кучу времени для граждан" , — написал министр.

Возмещение вкладов — вкладчики обанкротившихся банков вскоре смогут подать заявление в Дії о возмещении средств.

Растаможка авто — цифровизация устраняет человеческий фактор из процесса, а следовательно, делает невозможным коррупционные схемы и взятки на таможне. В министерстве отметили, что на сегодня только из-за растаможки автомобилей уровень коррупции на таможне составляет от $50 млн до $150 млн в год. Сейчас Минцифра дорабатывает законопроект, а затем его должна принять Верховная Рада.

Смена места жительства — сервис будет работать без человеческого фактора. При изменении места жительства, изменение статуса в реестре будет происходить автоматически.

Перерегистрация авто в случае купли-продажи — это можно будет в несколько кликов в Дії с помощью QR-кода. Продавец и покупатель смогут сформировать договор в приложении и подписать его после автоматизированных проверок Главным сервисным центром. Это значительно сэкономит время и устранит необходимость посещать сервисные центры МВД.

Документы об образовании — можно будет воспользоваться аттестатами и дипломами при поступлении в учреждения высшего образования или трудоустройстве.