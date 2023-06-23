РФ вероятнее всего выйдет из зерновой инициативы в июле — МИД

В июле Россия с 99.9% вероятностью выйдет из зерновой инициативы.﻿ Об этом заявила посол МИД по особым поручениям, координатор совета экспортеров и инвесторов Ольга Трофимцева, сообщает Новое время.

По ее словам на это решение повлияют два фактора. Во-первых, победа Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах в Турции.

Во-вторых, по ее словам, российский миллиардер, гендиректор Уралхим, Дмитрий Мазепин отрапортовал диктатору Владимиру Путину, что «терминал для экспорта аммиака из РФ уже почти достроен, а это значит, что аммиакопровод Тольяти-Одесса уже и не так важен».

Она также отметила, что по информации Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры, у них «есть план Б», однако она его еще не видела.

29 октября Россия прекратила свое участие в зерновой сделке, аргументируя это взрывами в Севастопольской бухте, в которых обвиняет Украину и Британию.

Однако 17 ноября соглашение было продлено на 120 дней.

19 марта 2023 года действие зернового соглашения было продлено еще на 120 дней, однако в России заявили, что срок продления составляет 60 дней и заблокировали инспекцию судов в Босфоре.

17 мая зерновая сделка снова была разблокирована и продлена на 120 дней — до 18 июля.

Ранее в Британской разведке сообщали, что Россия, несмотря на договоренность продлить зерновую сделку, блокирует суда и замедляет их проверки, препятствуя экспорту зерна. Это может быть связано с намерением заставить Украину возобновить работу аммиакопровода Тольятти-Одесса.